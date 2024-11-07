"المالية": رواتب الموظفين فور تحويل أموال "المقاصة" بداية الأسبوع المقبل

وطن: أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الخميس، أنها أكملت إجراءات احتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر أيلول/سبتمبر 2024، على أساس أن يتم صرف 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيقل.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن مجموع المبلغ المطلوب للصرف هو 890 مليون شيقل، وسيكتمل بعد تحويل وزارة المالية الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، والتي تبلغ قيمتها بعد الخصومات التعسفية 393 مليون شيقل.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الرواتب فور قيام وزارة المالية الإسرائيلية بتحويل أموال "المقاصة" بداية الأسبوع المقبل.