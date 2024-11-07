الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، قبل أن تعتقل الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك شيحة من بلدة عناتا عند حاجز حزما العسكري، شرق القدس المحتلة، وذلك بعد اعتقال زوجته للضغط عليه لتسليم نفسه، علما أنه جرى الإفراج عن زوجته بعد اعتقاله.