المقاومة تستهدف جنود الاحتلال وآلياته شمالي قطاع غزة.. وتطلق رشقة صاروخية على "الغلاف"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تمكن مقاتليها من تفجير عبوة "رعدية" في قوة إسرائيلية راجلة بعد دخولها أحد المباني في محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، أمس الأربعاء، في محيط الدوار الغربي "حارة الخزان" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أكدت قوات الشهيـد عمر القاسم قصفها مستوطنة "نتيف عتسراه" برشقة صاروخية، وذلك ضمن عملية مشتركة نفذتها مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني.

في غضون ذلك، أقرّ جيش الاحتلال، تحت بند "سُمح بالنشر"، بتعرض مقاتل في كتيبة "نحشون 90"، لواء "كفير"، لإصابة خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما جنوب لبنان، أقرّ قبل يومين قائد "الفيلق الشمالي" في جيش الاحتلال سابقاً اللواء احتياط نوعام تيفون، بأنّ "الجيش خسر في هذه الحرب فرقة كاملة".

كذلك، قال تيفون "إن جيش الاحتلال لا يقول الحقيقة، نحن ينقصنا في هذه الحرب 10 آلاف جندي أي فرقة كاملة".



