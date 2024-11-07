إصابة مواطنة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيبت مواطنة بجروح مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها قدمت الإسعاف لامرأة مصابة بجروح في الوجه والأيدي، نتيجة تطاير زجاج مركبتها بعد إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوت تجاهها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء اليوم بلدة الخضر، وتمركزت في مناطق "دار محمود"، و"البوابة"، ومحيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.