حزب الشعب يدين قرار الاحتلال"قانون" إبعاد عائلات المقاومين لغزة

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لإقرار "كنيست" - برلمان الاحتلال الصهيوني "قانون" إبعاد عائلات المقاومين الفلسطينيين إلى غزة أو أي مكان حسبما جاء في القرار الفاشي.

ويشمل قرار الإبعاد أي من عائلات أبناء يعلمون بأعمال المقاومة حتى لو لم يكونوا مشاركين فيها أو يعبرون عن تأييدهم لها نظريا.

وتصل مدد الإبعاد الجائرة إلى ٢٠ عاما تجاه من "يحملون الجنسية الاسرائيلية أو المقيمين في القدس" المحتلة وفق ما ورد بالقرار الذي يندرج ضمن سياسة التهجير وضرب حق مقاومة الاحتلال.

ودعا حزب الشعب جماهير شعبنا وقيادته وقواه السياسية كافة؛ للتصدي لكل قوانين وممارسات الاحتلال الإجرامية.

كما طالب الهيئات الدولية بالتدخل للجم تلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية وتجريمها.