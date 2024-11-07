الاحتلال يُخطر بهدم منزل الشهيد مهند العسود في بلدة إذنا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل الشهيد مهند العسود في بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا من مدخلها الشمالي، وداهمت منزل الشهيد مهند العسود في منطقة الذخرة، واعتلت سطحه وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، وأخطرت ذويه بهدم المنزل.

والمنزل مكون من طابقين وتزيد مساحته على 240 مترا مربعا، وهو مجهز بالكامل للسكن.

يُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل الشهيد العسود مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأخذت قياساته الهندسية، وحفرت عشرات الثقوب في جدرانه تمهيدا لهدمه.

واستُشهد العسود (34 عاما) في الأول من سبتمبر / أيلول الماضي، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان فيه وسط مدينة الخليل، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، واحتجزت جثمانه.