بعد اقتحامه طولكرم.. المقاومة تشتبك مع الاحتلال وتجبره على الانسحاب

وطن: خاضت المقاومة اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال، بعد اقتحامها مدينة طولكرم ومخيميها (نور شمس وطولكرم)، شمالي الضفة الغربية، الخميس، وأجبرها المقاومون على الانسحاب، بعد تحقيقهم إصابات مباشرة في صفوفها، وفق ما أفادت مراسلة الميادين في الضفة.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم - أن مقاتليها خاضوا، رفقة مقاتلي الشعب الفلسطيني، معارك ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال، في طولكرم في الضفة الغربية.

وأكّدت أن المقاتلين أمطروا قوات الاحتلال بزخات من الرصاص، بحسب ظروف الميدان.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، وفجّروا عدداً من العبوات شديدة الانفجار في جنود الاحتلال وآلياته في مخيم طولكرم، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال وآلياته.

وتمكن مقاتلو كتائب القسام - كتيبة طولكرم - من تفجير عبوة ناسفة ثقيلة، "عبوة الحارث"، في آليات الاحتلال في محور حارة البلاونة.

وكان الاحتلال أرسل، بعد ظهر اليوم، تعزيزات عسكرية جديدة إلى طولكرم، وحاصر مخيم طولكرم من جميع المداخل، إلا أن المقاومة تصدت لتلك التعزيزات بالنيران والعبوات.

وسبق أن أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين، بينهم سيدة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من نقل المصابين في مخيم طولكرم.

وزفّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام أحد عناصرها، حارث محمد عوفي، في مخيم طولكرم، شهيداً، مشيرةً إلى أنّه ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال أيهم السروجي، أحد قادة كتيبة بلاطة، بعد أن حاصرته في الحي الشرقي في مدينة طولكرم.

وعرضت كتائب شهداء الأقصى، اليوم، مشاهد عن كمين سابق نفذه مقاتلوها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، واستهدفوا حينها جيباً عسكرياً للاحتلال في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم.

أمّا في مدينة جنين، فعرضت سرايا القدس - كتيبة جنين - مشاهد عن الطائرة الإسرائيلية من نوع "درون"، والتي أسقطتها وسيطرت عليها خلال الاشتباكات في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، بصورة متكررة، خلال اليومين الفائتين، مدينة طولكرم ومخيميها في الضفة الغربية، كما اقتحمت مدينة جنين، وتصدى لها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة.