لبنان: استشهاد 3 مواطنين وإصابات من الجيش و"اليونيفيل" في الاعتداء الإسرائيلي في صيدا

وطن: أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، الخميس، أنّ "جيش الاحتلال استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا جنوبي لبنان، ما أدّى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها".

إضافةً إلى استشهاد المواطنين، أصيب وفق بيان الجيش، "3 عسكريين من الجيش من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور".

من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باستهداف الطيران الإسرائيلي سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان - الأولي بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

وأشارت الوكالة إلى أنه أصيب عناصر من "اليونيفيل" بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوبي لبنان.

وكانت قافلة تابعة لـ"اليونيفيل" تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثاً إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أنّ "الحصيلة الأولية لغارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدّت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى قرى وبلدات الجنوب والبقاع.

واستهدفت ثلاثة غارات معادية منطقة الأوزاعي، فيما استهدفت غارة أخرى الطريق المحاذية لمطار بيروت الدولي ما أدّى إلى اضرار في أحد مدارجه القريبة من موقع الاستهداف.



وأكّد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يعمل اليوم بشكل طبيعي.

وبحسب مصدر من المطار، فإنّ حركة الطيران توقفت لساعات قليلة ليلاً، وهو أمر غير مستجد، إذ عمدت إدارة المطار وشركة طيران الشرق الأوسط إلى جدولة الرحلات نهاراً كلما دعت الحاجة، مؤكّداً (المصدر) استمرار الرحلات عبر المطار اليوم الخميس بشكل طبيعي.



المصدر: الميادين