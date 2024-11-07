حزب الله يدك حيفا بصلية صاروخية .. أضرار كبيرة وحرائق في منطقة "الكريوت"

رام الله - وطن: قصف حزب الله برشقة صاروخية مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله عن قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة.

وأصابت الصواريخ عدة أماكن في منطقة الكريات في حيفا ما ادى الى اندلاع حرائق.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة مبنى في حيفا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان، كما قالت إن مرآبا للمركبات في كريات يام بخليج حيفا تضرر في الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة احترقت في المنطقة نفسها إثر القصف من لبنان، دون التبليغ عن إصابات.