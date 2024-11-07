حزب الله يدك حيفا وتجمعات جنود الاحتلال عند الحدود

وطن: قصفت حزب الله اليوم الخميس بصلية صاروخية تجمع ‏”الكريوت” شمالي مدينة حيفا المُحتلّة عند الساعة (13:50)، في إطار تصديها للعدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

واستهدفت المقاومة الإسلامية بصليات صاروخية تجمعًا لقوات جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا عند الساعة (13:50)، وعند الساعة (14:00) تجمعا آخر عند بوابة موقع هرمون، وبعدها بقليل عند الساعة (14:05) تجمعاً آخر في مستوطنة ليمان، بالتزامن مع استهداف تجمعا عسكرياً في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية عن (36) بياناً عسكرياً حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.