تحسبا لرد إيران.. واشنطن تنقل سرب طائرات "F15" و6 قاذفات استراتيجية من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط

رام الله – وطن: نقلت الولايات المتحدة، الخميس، سربا من الطائرات المقاتلة "F15" إلى الشرق الأوسط، ضمن دعم لإسرائيل في مواجهة رد إيراني محتمل على هجوم شنته تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس: "على خلفية استعدادات إسرائيل لرد إيراني على هجوم اسرائيلي قبل نحو أسبوعين، نقلت الولايات المتحدة اليوم سرب طائرات F15 (لم تذكر عددها) إلى المنطقة".

ولم تحدد الهيئة بدقة المنطقة أو الدولة التي أرسلت إليها واشنطن هذه المقاتلات.

وأضافت: "في الأسبوع الماضي، أرسل الأمريكيون عشرات الطائرات المقاتلة و6 قاذفات إستراتيجية من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط"، دون تحديد مواقعها أيضا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت تل أبيب وواشنطن وصول منظومة "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ إلى إسرائيل، بعد فشل المنظومات الإسرائيلية في اعتراض صواريخ ايران التي اطلقت في الاول من اكتوبر.

وتقول إيران إنها سترد على ضربات جوية إسرائيلية استهدفتها في 26 أكتوبر الماضي، فيما تتوعد تل أبيب طهران بهجوم جديد أقوى.