الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم الشاطئ .. 12 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين

وطن: أكد الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس استشهاد 12 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب "12 شهيدا وعدد كبير من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية (ج) والتي تؤوي نازحين في مخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة".

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة إن 43469 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 102561 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.