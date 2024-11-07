د. مصطفى البرغوثي يلتقي وزير خارجية النرويج وأعضاء البرلمان ويدعوهم لفرض عقوبات لوقف حرب الإبادة في غزة

وطن: التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية في العاصمة النرويجية أوسلو وزير الخارجية النرويجي اسبن براث ايدي وشرح له بالتفصيل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و خصوصا في شمال غزة بما في ذلك جباليا ومخيم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا من حرب إبادة جماعية و محاولات تطهير عرقي و ترحيل و عقوبات جماعية تشمل التجويع على يد جيش الاحتلال، مما أدى لاستشهاد و جرح أكثر من ١٥٥ ألف فلسطيني و معاناة إنسانية لا مثيل لها.

كما أوضح البرغوثي خطورة الهجمات التي تشنها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك هجومهم الأخير على مدينة البيرة والدمار الذي يقوم به جيش الاحتلال في مخيمات طولكرم و جنين و الفارعة و سائر مخيمات و مدن و قرى الضفة الغربية.

و التقى البرغوثي رئيسة و أعضاء لجنة العلاقات الخارجية و الدفاع في البرلمان النرويجي وشرح لهم بالتفصيل مخاطر جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، كما التقى بالممثلة النرويجية الخاصة تورن فيسته وأكد استهجانه لإغلاق السلطات الإسرائيلية لمكتب الممثلية النرويجية لدى فلسطين.

و عبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني لاعتراف النرويج بدولة فلسطين وقرارها التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالة قرارات البرلمان الإسرائيلي غير الشرعية ضد وكالة الغوث الدولية إلى محكمة العدل الدولية.

و دعا البرغوثي الحكومة النرويجية و البرلمان النرويجي إلى فرض العقوبات على إسرائيل و إلى سحب جميع استثمارات الصندوق النرويجي من الشركات العاملة في إسرائيل و الداعمة للاحتلال، كما دعى النرويج إلى قيادة ائتلاف دولي

ضد تمزيق إسرائيل وخروقاتها للقانون الإنساني الدولي والذي أصبح مهددا في كل العالم بسبب الجرائم الإسرائيلية .

والتقى البرغوثي بطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التضامن النرويجية مع الشعب الفلسطيني وشكرهم على جهودهم لدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية ولإيقاف حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة.