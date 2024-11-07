كلية الحقوق بجامعة القدس تطلق أولى فعاليات مخيمها العلمي القانوني في الأردن

وطن: أطلقت كلية الحقوق في جامعة القدس مخيمها العلمي القانوني الأول لطلبتها في رحاب المملكة الأردنية الهاشمية، بدعم من وقفية القدس ومؤسسة قدسنا، بهدف تعزيز المعرفة القانونية المقارنة لدى طلبتها، وتزويدهم بخبرات عملية من خلال زيارات لمؤسسات قضائية أردنية. حيث يسعى المخيم إلى بناء كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تطوير قطاع العدالة في المنطقة، لا سيما مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تضطلع بدور أساسي وفاعل في دعم القضية الفلسطينية وقطاعات التعليم فيها.

ترأس الوفد عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، الدكتور عيسى مناصرة، وضمّ الدكتورة نجاح دقماق والأستاذة سهاد أبو هلال، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة المتميزين، وهم: عدن دواهدي، سماره بدر، رنا عابد، حور خطيب، دعاء عليان، محمد حلوه، ايهم غيث، ملاك ابو نجمة، يحيى فيراني، يعقوب انجاص، تسنيم صومان، ميار ابو خطاب، فارس ابو غاليه، علي داود.

بدأت فعاليات المخيم في بداية شهر تشرين الثاني بزيارة إلى الجامعة الأردنية، حيث استُقبل الوفد من قبل معالي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، الذي رحب بوفد الكلية ممثلاً بعميدها والأساتذة المرافقين والطلبة. كما زار الوفد كلية الحقوق، ممثلة بعميدها الدكتور باسم ملحم وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وخلال الزيارة تم عرض العديد من الأعمال القانونية وشرح آلية عمل البرامج الرقمية الفاعلة في الكلية. كما تضمنت الزيارة جولة في المحاكم الصورية للتعرف على طبيعة القضايا المعروضة فيها في إطار الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، حضر الطلبة محاضرات حول قانون النقل البحري والجوي وآلية تنظيم العقود العابرة للحدود.

هذا وشملت فعاليات المخيم القانوني في يومه الثاني زيارة لوزارة العدل، حيث التقى وفد الكلية بمعالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والأمين العام عطوفة الدكتورة خلود العبادي. وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل للخطة الاستراتيجية للوزارة، مع التركيز على التشريعات الرقمية ومختبر الأدلة الرقمية. كما اطلع الوفد على البرامج التطبيقية في مجال العلوم القانونية. وشارك الطلبة في جلسة نقاش مثمرة مع فريق الوزارة المتخصص في الرقمنة، مما عزز فهمهم لهذا المجال وتطبيقاته العملية في مؤسسات العدالة.

كما زار الوفد أكاديمية طلال أبوغزالة(Tag-academy)، حيث التقوا بسعادة الدكتور طلال أبوغزالة وإدارة الكلية الرقمية. وشهد اللقاء محاضرة قيمة حول الرقمنة والملكية الفكرية، وتم الاستماع إلى نخبة من الخبراء الدوليين. وقد ساهمت هذه المحاضرة على معرفة الطلبة في المجال القانوني الرقمي.

في إطار زيارته الرسمية، التقى وفد الكلية أيضًا بممثلين عن مجلس الأعيان الأردني، وهم د. زهير أبو فارس ود. عيسى مراد ود. خولة العرموطي، نيابة عن رئيس المجلس دولة فيصل الفايز. وقد أتاح هذا اللقاء للوفد فرصة فريدة للتعرف على آليات عمل المجلس التشريعي الأردني، ومراحل إعداد وتنظيم القوانين. كما شارك الطلاب في جلسات نقاش حوارية، مما وسع مداركهم حول الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في صياغة التشريعات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل تعطل الحياة البرلمانية الفلسطينية، مما زاد من حماس الطلاب لاكتساب المعرفة في هذا المجال.