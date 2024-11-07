"كهرباء القدس" تشارك في اجتماع الهيئة العامة لجمعية سيجري الأردن

وطن: شاركت شركة كهرباء محافظة القدس في اجتماع الهيئة العامة لجمعية سيجري الأردن الذي عُقد في مقر الجمعية بشركة الكهرباء الأردنية في العاصمة عمّان،

ومثل الشركة مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي المهندس نايف خشان، وناقش الاجتماع موازنة الجمعية للعام 2025 وإقرارها وانتخاب هيئة إدارية جديدة، وقد أُشيد خلاله بجهود الشركة وتميّزها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث شارك مهندسونا بأوراق عمل متميزة في مؤتمر سيجري بباريس في أيلول 2024.

يُذكر أن شركة كهرباء محافظة القدس، عضو فاعل في جمعية سيجري الأردن، التي تأسست عام 1989 وتضم نخبة من الجهات العاملة في قطاع الطاقة، نسعى من خلال مشاركاتنا في المنظمات الدولية والإقليمية لنقل خبراتنا والتعاون مع شركائنا، لمواكبة التطور التكنولوجي في المجالات المرتبطة بالكهرباء .