البطلة الفلسطينية إيمان صوان تتوج بذهبية بطولة العرب للشطرنج الخاطف للسيدات

وطن: توجت البطلة الفلسطينية الدولية إيمان صوان بذهبية بطولة العرب للشطرنج الخاطف للسيدات للعام 2024 التي استضافتها إمارة الشارقة في دولة الإمارات، حيث حصدت ذهبيتها بعد تقديمها أداءً متميزاً وحصدها 7.5 نقطة من أصل 9 جولات.

وشاركت صوان في البطولة ضمن المنتخب الفلسطيني للرجال والسيدات، حيث مثل المنتخب أيضاً الأبطال محمد الدمج ومحمود داود وراجي صايل ووجد النتشة، كما رافقهم أمين سر الاتحاد الفلسطيني للعبة عمر الجعبري.

وفي تعقيبه على التتويج، قال الجعبري: "هنيئاً لبطلتنا الدولية إيمان صوان ابنة قطاع غزة الحبيب على هذا النجاح الجديد للرياضة الفلسطينية، وهنيئاً لكل من ساهم بهذا الإنجاز وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الفلسطيني بشار مصري الذي كان له دور كبير فيما وصلت له اللعبة محلياً"، مؤكداً أن هذا التتويج يعتبر بمثابة مكافأة لكل أبناء الاتحاد على العمل المتواصل والجهود المستمرة.

وأضاف "البطلة صوان تمثل نموذجاً حقيقياً لإبداع المرأة الفلسطينية في المجال الرياضي، حيث نجحت مجدداً في رفع اسم فلسطين عالياً في البطولات العربية والدولية، وهذا بالتأكيد يأتي ليراكم سلسة من النجاحات والإنجازات التي تؤكد وتثبت قدرة فلسطين على المنافسة وتحقيق الألقاب محلياً وإقليمياً وعالمياً".

من جهتها، عبرت البطلة صوان عن فرحتها بهذه الإنجاز، قائلةً: "أهدي تتويجي بذهبية البطولة لأبناء شعبي وأهلي في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان شامل ومتواصل منذ أكثر من عام، وبالتأكيد هذه الذهبية كانت إضافة مميزة بالنسبة لي على الصعيد الشخصي وللرياضة الفلسطيني أيضاً"، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ممكناً لولاً الدعم المتواصل من رئيس الاتحاد الذي سخر كل الإمكانيات والجهود لكل أبطال الاتحاد ليساهموا في تعزيز رصيد فلسطين من البطولات والألقاب.