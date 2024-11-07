انهيار أميركا يبدأ من الداخل: فوز ترامب أخّر سقوط أميركا

كتب نضال العضايلة: حقق دونالد ترامب فوزًا مؤكدًا مستفيدًا من قاعدة شعبية متنوعة تمكنت من تجاوز الحدود التقليدية للدعم الحزبي، مما يُظهر تأثير التحولات الاجتماعية والسياسية على هذه الانتخابات الحاسمة.

ثمان سنوات وهم يحاربونه بالإعلام والمحاكم والمواقع الإخبارية والصحافة والإعلام، دعموا هيلي منافسته في الحزب الجمهوري ودعموا هاريس حتى بإستطلاعات الرأي وكان منافسه في التجمعات الإنتخابية ليس هاريس وحدها بل أوباما وهيلاري وهما أقوى متحدثين في الحزب الديمقراطي الأمريكي، فكيف أصبح ترامب رئيساً بعد كل هذا؟.

الدولة العميقة بأميركا أعطت الضوء الأخضر لفوز ترامب خوفا من ردة فعل أنصاره باللجوء للعنف واحتمال التحول لحرب أهلية تؤدي لتفكك أميركا من ولايات إلى دولة مستقلة، لقد أصبحت الديمقراطية الأمريكية عبارة عن شكل وليس مضمون.

ترامب هو مرشح مجمع الصناعات العسكرية وملاك واد السيكلون ومعظم شركات التكنولوجيا وايلون ماسك والبورصة اسواق المال ورجال الاعمال وهؤلا الجزء الاكثر تأثيرا في الدولة العميقة، وسر نجاحه كان في وول ستريت والسبب أن هناك دورة اقتصادية متكاملة انتهت مع بايدن وتستعد لبداية جديدة مع ترامب هذه الدورة انتهت من عمليات accumulation وتستعد لمرحلة distribution مع ترمب وهذه ما يطلق عليها آلية smart money في اميركا.

أعتقد ان ترامب سينتهج سياسة مغايرة في بعض الأمور لأنه سيتكيف مع الوضع الحالي، فهو رجل أعمال وصفقات لكن هاذه المرة بطريقة مختلفة، سيضطر للتطبيع نسبيا مع خصوم أمريكا إقتصاديا وسياسيا كي يظفر بكل ما يعود على أمريكا بالمصلحة وجعلها مرة أخرى القوة العظمى بدون منازع، فهو يملك استراتيجية استثنائية.

الحزب الجمهوري يملك خلفية تاريخية بين الاوساط الامريكية تلك التي تؤمن وتحترم اسلوب ونمط الحياة الاجتماعية المتعارف عليها وعدم تفكيك الاسرة في امريكا، واستطاع ترامب بكل جدارة استغلال هذه الثغرة خاصة في الوسط العربي والاسلامي التي كانت اصواتهم قبة الميزان في هذه الانتخابات.

لقد عكست هذه الانتخابات مجموعة من التوجهات والتغيرات في المزاج العام للناخب الأمريكي، فقد برزت القضايا الاقتصادية وقضايا الأمن والهجرة كمحركات أساسية لاختيار المرشحين، ويظهر أن ترامب استفاد من هذه القضايا بشكل كبير، خاصةً في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من تحديات ملحوظة.

ترامب أثبت قوة استراتيجيته في جذب الناخبين من خلفيات متعددة وجنسيات مختلفة، بالإضافة إلى جذب الناخبين الشباب، مما ساعده على توسيع قاعدة دعمه.

عموماً يواجه ترامب على الساحة الدولية في الولاية الثانية التي ستبدأ مطلع العام المقبل أوضاعا أشد توترا وأكثر تعقيدا مما كانت عليه في ولايته الأولى.

كيف سيتعامل مع الصين ومع كوريا الشمالية وكذلك إيران؟ وكيف سيتعامل بالدرجة الأولى مع الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط وحيال النزاع الأوكراني؟ هذه هي الأسئلة الرئيسة التي تثار في هذه الحقبة القلقة من تاريخ العالم.

على صعيد الشرق الاوسط أوصل ترامب رسالة مفادها أنه قادر على إنهاء جميع حروب العالم بما فيها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الذي وقف إلى جانب إسرائيل في عمليتها العسكرية داخل قطاع غزة، فهو يرى ان إسرائيل هي من تريد أن تستمر في الحرب، ويجب السماح لهم بإنهاء عملهم.

وترامب هو الوحيد من بين الرؤوساء الأمريكان الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو الذي طرح "صفقة القرن" لتكون خطة للسلام، تضمنت إقامة دولة فلسطينية بشروط قاسية، وهو من دعم اتفاقيات "أبراهام" التي أبرمت بين إسرائيل وعدة دول عربية لتطبيع العلاقات، وهو الذي اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا خلال حرب عام 1967.

ترامب أكد مراراً على استعداده لتصعيد التوتر مع طهران، متهما إياها بالتورط في محاولات اغتيال مزعومة وملوحا بتوجيه ضربات قوية لها، لهذا ستكون سياستة تجاه إيران انعكاسا لرؤيته الشخصية وحدسه أكثر من كونها سياسة قائمة على إجماع مؤسسي.

ولعل ترامب سيعمل جاهداً لتوسيع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، إلا أنه قد يواجه تحدياً في رفض السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى ترى طريقاً لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

عموماً هناك من يرى ان الولايات المتحدة الامريكية كانت ستنهار تدريجياً وبتسارع كبير خلال أقل من عقدين من الزمن، وسوف يعيش سكان تلك الولايات والعالم بأسره حالة ذهول وشك وصراع داخلي كما حصل عند إنهيار الإتحاد السوفيتي، لكن لأسباب وظروف مختلفة، إلا ان عودة ترامب أخرت هذا الانهيار، ولكن الواهمون هم الذي يستبعدون سقوط الولايات المتحدة الامريكية، وقبلهم كان وهم عدم سقوط الاتحاد السوفيتي، وعدم سقوط بريطانيا العظمى، وعدم سقوط روما نفسها.