استشهاد الشاب حارث محمد عوفي برصاص الاحتلال في طولكرم

وطن: استشهد الشاب حارث محمد عوفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، وذلك خلال الاشتباكات المتواصلة منذ ساعات الفجر في مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم.

واكدت وزارة الصحة وصول الشهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم طولكرم، بعدما أعلن الهلال الأحمر ان طواقمه في طولكرم تمكنت من نقل شهيد عمره ٢٢عام من داخل مخيم طولكرم جاري النقل إلى المستشفى

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة ومخيمات طولكرم، شمالي الضفة الغربية، برفقة آليات وجرافات عسكرية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة بالآليات العسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية وجرافات، مخيم نور شمس للاجئين، شرقي طولكرم، ومخيم طولكرم للاجئين بالمدينة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مجموعة مقاومين في طولكرم، لكن مصادر محلية اكدت فشل عملية الاستهداف.

وأصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال في الرأس بمخيم طولكرم، ومنع الاحتلال إسعافه، بينما نقل الهلال الأحمر امرأة إلى المستشفى بعد إصابتها بشظايا صواريخ أطلقتها مسيرة إسرائيلية.

وتصدت فصائل المقاومة للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة وإطلاق النار خلال اقتحام طولكرم، لا سيما مخيمات نور شمس وطولكرم.

وقالت كتائب القسام - كتيبة طولكرم "يخوض مجاهدونا برفقة إخوانهم من كافة التشكيلات العسكرية في مخيم طولكرم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الغاصب"

وشرعت جرافات الاحتلال العسكرية من نوع "D9"، بأعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وصرحت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، بأن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة ومخيمات طولكرم، "ويمطرون الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص في محور البلاونة".

وأضافت الكتيبة في بلاغ عسكري: "تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة بالآليات العسكرية المقتحمة لمحاور القتال محيط مخيم طولكرم، لا سيما محور المربعة".