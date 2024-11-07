11 شهيدا بقصف الاحتلال على مخيم جباليا

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المواطنين في مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة و أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 11 شهيدًا في جباليا.

وقالت مصادر محلية، إن 6 شهداء ارتقوا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين المدنيين قرب دوار أبو شرخ، غرب مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر طبية بأن 5 شهداء من تل الزعتر في جباليا، وصلوا إلى مستشفى العودة في شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال فرض حصاره على شمال غزة لليوم الـ 34 تواليًا، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية.