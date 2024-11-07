الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 13 مواطنًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة ومختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة في مدينة الخليل، واقتحمت منزل المواطن سعد الزرو (60 عامًا)؛ قبل أن تقوم بالاعتداء عليه واعتقاله.

واضافت المصادر "أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا الشقيقين: الفتى معتز الزرو (17 عامًا) والشاب أنس الزرو (23 عامًا)، وهما أبناء المعتقل المُسن "سعد الزرو"".

وأشار إلى اعتقال كلًا من: سيف أبو حديد، غسان أبو حديد، وممدوح أبو حديد، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها في حارة أبو حديد بمدينة الخليل.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: الشاب جاسر أبو شوشة من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، والشاب منذر الشيخ قاسم من مدينة البيرة.

فيما داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بشكل واسع بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية، تزامنًا مع تخريب محتويات منازل ومصادرة أجهزة كمبيوتر وسرقة مصاغ ذهبي، واعتقال 5 مواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقا، واعتقلت كلًا من: محمود حسن سليم، مراد سويدان ونجله وديع، محمد بلال رضوان، والمواطن إسماعيل رضوان والد الشهيد وليد للضغط على نجله وديع لتسليم نفسه.

وطالت الاقتحامات مدينة نابلس ومخيم عسكر، شرقا، ومحيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وبلدة نعلين غربي المدينة، ومدينة البيرة، بالإضافة لاقتحام بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.