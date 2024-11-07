هاريس تقر بالهزيمة

وطن: أقرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا بالهزيمة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، قائلة: "أعترف بالهزيمة، وأفهم مشاعر خيبة الأمل، ولن نكف عن المحاولة".

وقالت هاريس، في خطاب الإقرار بالهزيمة، إن "نتائج هذه الانتخابات ليست ما كنا ننشده أو قاتلنا من أجله"، مبينة أن الأمل في الوعد الأمريكي سيبقى ما دمنا لم نستسلم.

وأضافت أنها فخورة بالسباق الانتخابي والطريقة التي خضنا فيها المنافسة للرئاسة، كما قبلت النتائج وهنأت ترامب على فوزه.

وسبق أن أجرت المرشحة هاريس اتصالا هاتفيا بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب، هنأته فيه على الفوز في الانتخابات، معترفة بخسارتها.

وأكدت مديرة حملة المرشحة الديمقراطية أن هاريس تواصلت مع ترامب هاتفيا الأربعاء، وهنأته على فوزه بالانتخابات.

وأضافت أن هاريس تعهدت خلال الاتصال بأن تعمل مع الرئيس جو بايدن لضمان نقل سلمي للسلطة إلى ترامب.

كما أشارت مديرة الحملة إلى أن هاريس أعربت للرئيس المنتخب عن أملها في أن يكون "رئيسا لجميع الأمريكيين"، على حد تعبيرها.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل الأربعاء هاتفيا بدونالد ترامب؛ لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولدعوته للقاء في البيت الأبيض، وإن من المقرر أن يلقي كلمة موجهة للشعب الأمريكي الخميس.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان بعد فوز ترامب على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد أيضا "بضمان انتقال سلس، وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأربعاء، فوزا تاريخيا للرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على منافسته نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.