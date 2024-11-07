الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس،، ستة مواطنبن، خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن مراد جمال سويدان ونجله "وديع"، والمواطن اسماعيل رضوان، ووالد الشهيد "وليد"، والشاب نهاد رضوان، والشاب محمود حسن سلامة، والشاب محمد بلال رضوان،، عقب اقتحام منزالهم في البلدة وتفتيشها.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وداهمت ما يقارب 15 منزلا، وقامت بتدمير محتويات بعض المنازل عرف من بينها منزل المواطن "عارف سليم"، وسرقة مصاغ ذهبي من منزل المواطن "علاء رضوان"، في حين انسحبت من البلدة بعد اقتحام استمر لثلاث ساعات متواصلة.

في السياق ذكرت مصادر محلية، ان آليات عسكرية اقتحمت قرية النبي الياس شرق قلقيلية، وجابت في شوارعها وداهمت عدة منازل عرف من بينها منزل يعود لعائلة "حنون"، حيث حطمت محتويات المنزل قبل الانسحابن مه.