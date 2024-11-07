الاحتلال يشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

رام الله - وطن: شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، "أن الطيران الحربي المعادي شن 9 غارات على الضاحية الجنوبية"، مستهدفا مناطق حارة حريك بـ 3 غارات، حي الأبيض (شارع ملعب الراية) بغارتين، الليلكي- المريجة غارة واحدة ، المعمورة غارة واحدة، وبرج البراجنة غارة واحدة وغارة على حي الأمريكان.

وقالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن تسع غارات إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.

والأربعاء، استشهد 25 شخصا وأصيب 14 آخرون في غارتين جويتين نفذهما الاحتلال الإسرائيلي على بلدتين في وسط وجنوب لبنان، وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وزارة الصحة، عبر بيان: "الحصيلة غير النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على (بلدة) برجا (قضاء الشوف- وسط) ارتفعت إلى 20 شهيدا و14 جريحا".

وأضافت أن "عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة"، ما يعني احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الوزارة في حصيلة أولية أن هذه الغارة أدت إلى "استشهاد 15 شخصا".

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح الأربعاء، بانتشال "جثث 5 شهداء" من تحت أنقاض منزل في بلدة الشهابية بقضاء صور (جنوبا) استهدفته غارة إسرائيلية الثلاثاء.

وللمرة الأولى منذ بدء العدوان على لبنان، حلق منطاد عسكري إسرائيلي في أجواء بعلبك (شرقا) الأربعاء، بالتزامن مع حركة نشطة لطائرات مسيرة في منطقة البقاع، وفق الوكالة.