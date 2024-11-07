الاحتلال يقتحم طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، مدينة طولكرم ومحيط مخيم نور شمس، وهو الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة.

وأفادت مصادر محلية، أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال تراققها أربع جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وسارت باتجاه دوار العليمي "المحاكم"، واتجهت نحو دوار اليونس وشارع السكة ودوار اكتابا باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال تتمركز في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.

وتقوم جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس عند مدخل المخيم، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين المدمرة من الاقتحامات السابقة.

وكانت قوة عسكرية مماثلة اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل، من محورها الشمالي قادمة من منطقة قرى وبلدات الشعراوية وتمركزت في محيط دوار اليونس، قبل ان تلتحق بالآليات القادمة من المحور الغربي للمدينة.

وفي تطور لاحق، اقتحمت اليات الاحتلال وجرافاتها مخيم طولكرم، وتحديدا حارات المقاطعة والبلاونة والمدارس، ومربعة حنون، وشرعت بأعمال تجريف البنية التحتية فيها وشبكة المياه، وممتلكات المواطنين، وقامت بوضع الاتربة على ابواب المنازل والمحلات التجارية.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء مخيم طولكرم، ونشرت القناصة في البنايات العالية في المخيم ومحيطه،، وسط اطلاق الاعيرة النارية تجاه كل شيءٍ متحرك، في الوقت الذي داهمت عددا من منازل المواطنين، دون ان يبلغ حتى اللحظة عن اصابات او اعتقالات.