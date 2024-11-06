استشهاد الشاب عبد الله السعدي خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين

وطن: استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن شابا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى. في حين أفاد مستشفى ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالفخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا ووزارة الصحة، استشهاد الشاب عبد الله محمد ماجد السعدي متأثرا بإصابته الحرجة، ليرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين خلال 48 ساعة إلى 7 شهداء، وفي الضفة الغربية إلى 10 شهداء.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في حرش السعادة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشهيد أمجد القنيري في حرش السعادة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شقيقة إبراهيم بتسليم نفسه، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المنزل، وسط تحليق لطائرة مسيّرة فوق المنزل.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الاحتلال المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم جنين خلال تواجدهما في حي الألمانية بالمدينة.

وباستشهاد المواطن السعدي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 777 شهيدا، بينهم 167 طفلا.

يتبع...