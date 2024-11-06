الإعلام الإسرائيلي: حزب الله يثبت بقاء قدرته الصاروخية.. رشقاته اليوم استثنائية

وطن: تصاعدت المخاوف داخل الاحتلال وأحدثت حالة من الارباك، من جراء الهجمات الصاروخية المكثفة التي شنّها حزب الله اليوم الأربعاء، إذ شهد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت قواعد عسكريّة مهمة وحساسة.

وبهذا الشأن، قال مراسل قناة "12" الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلّة، إنّ "حزب الله يثبت مرة جديدة أن قدرته الصاروخية باقية".

وتابع أن "إطلاق النار من لبنان لم يتوقف اليوم، لقد شاهدنا إطلاق أكثر من 150 صاروخاً منذ الصباح مع إطلاق مرتين نحو منطقة الوسط، إضافة الى سقوط صواريخ كثيرة في الجليل الأعلى والقطاع الغربي".

بدوره، رأى "أمير بار شالوم"، محلل الشؤون العسكرية في "إذاعة جيش الاحتلال"، أن الرشقات الصاروخية صباح اليوم، على وسط فلسطين، المحتلة هي "رشقة استثنائية بكل معنى الكلمة".

وأضاف أن "حزب الله لم يطلق مثل هذا الرشقة بحسب علمي منذ بداية الحرب، والهدف كان قاعدة تسريفين والمحيط".

ويقصد الضرر الكبير الذي سبّبه الصاروخ الدقيق "فاتح 110" الذي دخل الخدمة اليوم، وكشف عنه حزب الله باستهدافه قاعدة عسكرية في "تل أبيب" والذي يتميّز بحجمه والمدى الفعلي ودقة إصابته.

وكانت قد دوّت صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات في "تل أبيب" ومحيطها مرّتين في وقتين مختلفين خلال اليوم، من جراء إطلاق صواريخ من بينها "فاتح 110" مستهدفاً قاعدة "تسرفين" التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية بالقرب من مطار "بن غوريون".

وأُطلق أيضاً، رشقات صاورخية استهدفت قواعد عسكرية في حيفا والكريوت وعكا وصفد.

بالإضافة إلى عمليّة مركبة بالمسيرات والصواريخ، استهدفت قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية والتي تُعتبر قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب ‏حيفا.

وقصف حزب الله مستوطنات مختلفة في الجليل في إطار الإنذار الذي نشرته المقاومة، وقصف تحشدات جنود الاحتلال في المستوطنات والقرى الحدودية شمال فلسطين المحتلة بما فيهم مستوطنة "أفيفيم" التي أعلن "جيش" الاحتلال أنّها أسفرت عن مقتل جندي وعدة إصابات خطيرة.

وكان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم قد توعّد الاحتلال قائلاً: "ستصرخ إسرائيل من الصواريخ والطائرات ولا يوجد مكان في الكيان ممنوع عليها والأيام آتية وما سيحصل سيكون أكثر".

المصدر: "الاعلام الاسرائيلي"+ "الميادين"