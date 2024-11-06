حرائق استمرت لساعات.. مقتل جندي وجرحى بحالات خطيرة في قصف المقاومة لـ"أفيفيم"

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، من جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، اليوم الأربعاء، على مستوطنة أفيفيم في شمال فلسطين المحتلة.

وأضافت أن "النيران في "أفيفيم" من جراء الصواريخ من لبنان استمرت 5 ساعات، مما أدى إلى احتراق 10 منازل بالكامل".

وأفادت المقاومة الإسلامية في لبنان في وقت سابق باستهدافها تجمّعاً لقوّات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

كما بثّت مشاهد من عملية الاستهداف قالت إنها استخدمت فيها صواريخ من نوع "نور 1".

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مستوطنون حجم النيران الكبير والدمار في المستوطنة بعد قصف حزب الله.

وتواصل المقاومة دكّ المستوطنات الإسرائيلية بصليات صاروخية يومية، إسناداً للمقاومة في غزة ودفاعاً عن لبنان، وبعد تحذير أطلقته قبل مدة بضرورة إخلاء المستوطنين لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.





