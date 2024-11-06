تقييم الخدمات الحكومة : مبادرة لملتقى الطلبة و PNN لتقيم الخدمات الحكومية ضمن مشروع شباب بصنع القرار

وطن: في اطار جهوده وعمله لتعزيز حضور الشباب الفلسطيني بالمجتمع ومساعدتهم على اخذ دورهم في صنع القرار اطلق ملتقى الطلبة وبالتعاون مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN مبادرة تقييم الخدمات الحكومية من قبل الشباب في اطار مساعدة الشباب على اخذ دورهم بالمجتمع ضمن مشروع شباب في صنع القرار الممول من المساعدات النرويجية الشعبية.

وافتتحت المبادرة بلقاء مع مجموعة شبابية من مجموعات ملتقى الطلبة في مقر الملتقى بحضور هشام هندي مدير عام ملتقى الطلبة وعمر عواد مدير العلاقات العامة في الملتقى ومنجد جادو مدير شبكة فلسطين الاخبارية PNN والمشاركين في المجموعة الشبابية التي ستعمل على تقييم الخدمة.

وقال هشام هندي ان مبادرة تقييم الخدمة هي مبادرة جديدة تسعى لتقييم الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مثل الصحة او التعليم او الطاقة او الحكم المحلي من خلال برنامج يقوم على استطلاع الراي والاستماع لراي المواطن وحاجاته وتجاربه للخروج بتقييم حقيقي يستند لاسس مهنية في تقييم الخدمات املا في السعي لتصويب الامور ورفع مستوى اي خدمة يجري اختيارها.



واضاف هندي ان الفكرة هي العمل على تعزيز مفاهيم النقد البناء بعيدا عن الانتقادات الغير مهنية او ردود الفعل الانفعالية واعتماد مبدا النقد البناء والمساءلة من خلال هذه التقييمات مضيفا انه سيتم اعطاء المجموعة الشبابية للاختيار للخدمة التي سيجري تقيممها من خلال الاداء المهني سواء من حيث الاستماع لاراء الناس وتسجيلها بتقارير او من خلال طرح استطلاع راي للخدمة التي سيختارها الشباب.

واشار الى تعاون الملتقى مع شريكه الاعلامي شبكة فلسطين الاخبارية PNN باعتبارها وسيلة اعلامية مهنية ومستقلة وتسعى لنقل صوت وراي المواطن من اجل تقديم خدمات تليق بشعبنا الفلسطيني مشددا على التجربة الايجابية للتعاون ما بين الملتقى وشبكة PNN.



من جهته قال عمر عواد مدير العلاقات العامة والاعلام في ملتقى الطلبة ان عملية التقييم ستعتمد اسس مهنية من خلال التدريب الذي ستقدمه شبكة فلسطين الاخبارية PNN للمجموعة الشبابية التي اختارها الملتقى على اليات طرح الاستطلاعات واجراء المقابلات الصحفية وطرح الاستطلاع الالكتروني والميداني مشددا على اهمية ان يكون المشاركون فعالين لانجاح هذه المبادرة لتقيم الخدمة.

واشار الى ان الملتقى وشبكة فلسطين الاخبارية قرروا فتح المجال امام المجموعة الشبابية لاختيار الخدمة من خلال التصويت لتعزيز مبدا الشراكة بين افرادها من جهة وحتى يمونوا متحمسين لانجاح هذه الفكرة لتقيم الخدمة.

وقال الزميل منجد جادو مدير شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان تعزيز مفاهيم النقد والمساءلة في المجتمع من اهم ادوات النجاح لتقوية المجتمعات وهو ما تؤمن به شبكة PNN في عملها الاعلامي لتعزيز الحريات والسعي لرفع صوت المواطنين حتى يحصلوا على خدمات تليق بهم من قبل الحكومة و وزاراتها المختلفة كل في مجاله.



وخلال التدريب تم فتح المجال لاختيار الخدمة حيث تم وضع مجموعة من الخدمات مثل الصحة والتعليم وخدمات المياه والحكم المحلي والمواصلات وتم فتح باب التصويت للمشاركين من اجل اختيار الخدمة الحكومية التي سيجري تقييمها حيث كانت اغلبية الشباب مع تقييم الخدمات الصحية الحكومية في محافظة بيت لحم تلاها المواصلات والمياه حيث سيبدا بخدمة الصحة.



واشار جادو في التدريبات لمجموعة ادوات لقياس الراي العام والخروج باهم الاحتياجات في مجال الصحة حيث سيتم استخدام ادوات عديدة من اهمها التقارير واللقاءات الصحفية من المواطنين بمختلف المناطق ببيت لحم واطلاق استطلاع راي بنسختين الاولى ميدانية والثانية الكترونية للخروج بنتائج بمشاركة واسعة من جمهور بيت لحم .

وشدد جادو ان الملتقى وشبكة فلسطين الاخبارية سيقومون بعد الانتهاء من الاستطلاعات والتقارير والخروج باهم الاحتياجات ورصد الواقع الصحي لبيت لحم بدعوة وزير الصحة والمسؤولين بالوزارة لاجراء تقييم ومساءلة بهدف السعي لتطوير ما هو موجود وفي اسس مهنية وبما يخدم المجتمع بعيدا عن ممارسات الاساءة والتسويه والانتقاد القائم على مواقف ورؤى سياسية حيث سيقوم الشباب في اطار المبادرة بادارة واجراء المساءلة مع المسؤولين والتي سيتم تصويرها وبثها عبر شبكة فلسطين الاخبارية ومنصاتها الاعلامية المختلفة.

وفي نهاية التدريب تم تشكيل مجموعة شبابية لادارة المبادرة وتعزيز التواصل من خلال الواتس اب حيث سيجري اطلاق الاستطلاع والمقابلات الصحفية خلال الايام المقبلة سعيا للخروج بالنتائج ومن ثم تحديد موعد لقاء المساءلة الشبابية.









