إشغال الدفاعات الجوية ثم إطلاق "فاتح 110" بمميزات دقيقة: حزب الله يوثّق قصف قاعدة "تسرفين"

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الأربعاء، مشاهد توثّق استهداف قاعدة "تسرفين"، التابعة لـ"جيش" الاحتلال، والواقعة في جنوبي "تل أبيب"، بصواريخ "فاتح 110".



وأظهرت المشاهد إطلاق المقاتلين الصواريخ بهدف إشغال الدفاعات الجوية "الإسرائيلية"، تبعه إطلاق صواريخ "فاتح 110". وشملت أيضاً مشاهد نشرها مستوطنون "إسرائيليون"، تظهر سقوط الصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة.

يأتي نشر الفيديو بعد ساعات على استهداف حزب الله القاعدة الواقعة قرب مطار بن غوريون، على بعد 130 كلم عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، عند الساعة الـ12 من ظهر الأربعاء (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وتضمّ القاعدة معسكرات للتدريب والتعليم العسكري، إضافةً إلى الوحدة العسكرية التابعة للمتحدث باسم "جيش" الاحتلال.

بطاقة تعريفية عن "فاتح 110"

الإعلام الحربي في حزب الله نشر أيضاً بطاقةً تعريفيةً عن صاروخ "فاتح 110"، الذي دخل الخدمة الأربعاء، في الـ6 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أي في استهداف "تسرفين".

و"فاتح 110" هو صاروخ "أرض - أرض" نقطوي ذو قدرة تدميرية عالية، يستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 10 أمتار، يمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة، ويعمل بالوقود الصلب.



مميزات "فاتح 110":

- القطر: 616 ملم.

- الطول: 8.8 أمتار.

- الوزن الكلي: 3450 كلغ.

- وزن الرأس الحربي: 500 كلغ.

- المدى: 300 كلم.