مستوطن يحاول دعس مواطن وسط الخليل

وطن: حاول مستوطن دعس مواطن، اليوم الأربعاء، وسط مدينة الخليل.

وقال المواطن ياسر أبو مرخية (52 عاما)، إن مستوطنا حاول دعسه في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، أثناء نقله ومجموعة من الفتية احتياجات فعالية "فرح ومرح" التي يحضر لإقامتها يوم غد في جمعية إبراهيم الخليل في تل الرميدة، للترفيه عن الأطفال في تلك المنطقة في ظل ما يعانونه من اعتداءات مستمرة من جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف أبو مرخية أن العربة التي كان يدفعها حالت بينه وبين مركبة المستوطن، التي صدمتها، ما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه، إضافة إلى أضرار في العربة، فيما تمكن الفتية من الفرار قبل وصول مركبة المستوطن إليهم.