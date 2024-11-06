شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من لبنان

وطن: تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مناطق متفرقة في لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد وفادباستشهاد سبعة مواطنين جراء غارة استهدفت بلدة العين قرب مدينة بعلبك في البقاع، في حين أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر استشهاد 30 مواطنا وجرح 35 جراء غارات الاحتلال التي استهدفت المنطقة اليوم.

كما تجددت غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مناطق حارة حريك، وطريق المطار، وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية من بيروت.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينتي بعلبك والنبطية، وبلدات: الهرمل، ودير سريان، وبوداي، والأنصار، وطاريا، وتمنين التحتا، والرام، وقرحا، ومشمشة، وكفر دان، وميفدون، وزوطر، وعلمان، والقصير، وكفر رمان، وشقرا، وعمشكي، وكفر شوبا، ومحرونة، وبنت جبيل، وعنقون، وعين قانا، وجويا، والبابلية، وجبشيت، ودير القانون النهر، والطيري، والعباسية، وصديقين، والخيام، ودبعال، والعين، وعيتيت، والبسيارية، وكفر صير، وعين بعال، وعيناثا، وكونين، وحانين، وسهل الماري، في جنوب لبنان والبقاع.