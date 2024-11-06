إصابة مواطنة برصاص الاحتلال في جنين

وطن: أصيبت مواطنة، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الحي في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقها نقلت إصابة لفتاة تبلغ من العمر (25 عاماً) بعد إصابتها بالرصاص الحي في الظهر، ويجري نقلها إلى المستشفى.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين منذ قرابة 12 ساعة، إذ اقحمت آليات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الأربعاء برفقة جرافة عسكرية، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت شاباً، ودمرت أجزاءً واسعة من شوارع المخيم ومداخله، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في اجزاء من مدينة جنين ومخيمها.

ودفعت قوات الاحتلال بآلياتها إلى البلدة القديمة من مدينة جنين، مع تواصل تحليق الطيار الاستطلاعي المكثف في سماء المدينة.