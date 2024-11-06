أهالي قباطية يشيعون جثامين شهدائها الأربعة

وطن: شيع أهالي بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا أمس الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في قباطية، حيث نُقلت جثامين الشهداء إلى منازل أهاليهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة، ونصر كميل، وعبد الله طاهر أبو زيد قبل مواراتهم الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في البلدة، حيث قتل الاحتلال الشهيدين مجدي وعمر سباعنة بإطلاق النار عليهما بشكل مباشر داخل مركبتهما بعد اصطدام جيب احتلالي بها، فيما أطلق قناص النار على الشهيد نصر كميل وهو على سطح منزله، واستُشهد عبد الله أبو زيد بعد قنصه برصاصة في أحد شوارع البلدة ومنع الإسعاف من الوصول إليه.