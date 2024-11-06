"شهيد الأمة.. 40 يوماً".. والمقاومة في لبنان تكمل المسير بثبات وقوة

وطن: تمرّ علينا اليوم ذكرى أربعينية شهيد الأمة، حسن نصر الله، القائد الذي كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته، وجسّد رمزاً للمقاومة والصمود في وجه قوى الاستكبار العالمي.

40 يوماً مرّت على ارتقاء شهيد الأمة، لم تسقط خلالها الراية كما راهن الاحتلال الإسرائيلي، وبالعزم والثبات نفسه، أرعبت المقاومة الإسلامية - حزب الله، جيش الاحتلال، وأكملت مسارها في الخطة التي كان الشهيد نصرالله قد وضعها.

وبصواريخها النوعية وصلياتها الصاروخية وقذائفها المدفعية غطت مواقع الاحتلال والمستوطنات الشمالية، وصولاً إلى استهدافها عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة "تل أبيب"، ناهيك برسالتها التحذيرية التي أوصلتها إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أسابيع باستهدافها مقر إقامته في "قيسارية".

واستمرت المقاومة في إطلاق مسيّراتها التي فرضت معادلة جديدة في المعركة، بحيث لم يعد التفوق الجوي مقتصراً على "إسرائيل" التي لطالما تغنت به.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلام العبري اليوم عن أنه في الـذكرى الـ40 لـ"مقتل" (استشهاد) نصر الله فإنّ "إسرائيل" تلقّت وابلاً كبيراً من الصواريخ من لبنان في اتجاه الوسط.

وقد تحوّلت الدماء الزكية نصر الله إلى وقودٍ لشحذ همم المقاتلين وشدّ عزائمهم، وهذا ما أكّده الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم مخاطباً المقاتلين مردداً كلمات شهيد الأمة نصر الله التي قال فيها: "ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، ونحن منتصرون.. فاصبروا وصابروا".

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود، في بيان له إنّه "إذا بلغنا الأربعين يوماً أو الأربعمئة أو الأربعة آلاف سيبقى الشهيد نصر الله علامةً فارقة ورمزاً لكل شعبٍ حر يأبى الخضوع".

وقال الرئيس لحود إنّ "تحول المقاومة من مجموعة شبان يدافعون عن عائلاتهم وأرزاقهم من أبناء هذه الأرض، إلى جسم عسكري يملك رؤية وجرأة وتنظيماً، باعتراف العدو قبل الصديق، يعود الفضل الكبير فيه إلى الشهيد نصرالله، ورفاقه القادة الشهداء، الذين زرعوا في هؤلاء إيماناً بقدرتهم على مواجهة أحد أكثر الجيوش تطوراً وتسليحاً في العالم، بدليل أنهم يقفون، بعد أربعين يوماً، سداً منيعاً في وجهه ويسقطون في صفوفه القتلى والجرحى".

وأكّد الرئيس لحود أنّ "نصرالله لن يرحل ما دام يقف شابٌ على هذه الأرض الطيبة ليدافع عنها باستبسال، وحتى آخر جندي إسرائيلي يطأ أرضنا بقدميه المدنستين، وهو يفعل ذلك نيابة عن جميع اللبنانيين، بمن فيهم كل ضعيف متخاذل في الداخل، إما عن قلة وعي أو تآمر".

وختم بقوله إنّ " الشهيد نصرالله يراقب من عليائه، إخوته في الميدان، بابتسامته المعهودة وثقته بهم لم تتزعزع، ما دام هؤلاء الأبطال في الميدان، وأصدقاؤهم في الموقف، ونحن منهم، لن نتخلى عن قضيتنا المقدسة حتى النصر".





المصدر: الميادين