عملية دهس قرب "شيلو" شمالي رام الله... وإصابة مستوطنين اثنين

وطن: حدثت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، عن إصابة مستوطنَين من جراء عملية دهس قرب مستوطنة "شيلو" شمالي رام الله في القدس المحتلة، فيما استشهد المنفّذ.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن منفّذ العملية وصل بسيارته إلى مفترق "شيلو" وحاول دهس عدد من المستوطنين، وأُصيب مستوطنان من جراء الدهس، وفي وقتٍ لاحق، خرج من سيارته وحاول طعن المستوطنين، والشرطة أطلقت النار تجاهه.

وعقب ذلك، انتشرت قوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "شيلو".

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي وإصابة أكثر من 50، من بينهم 10 في حالة الخطر، في عملية دهس في مفترق "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب"، فيما استشهد المنفّذ.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.