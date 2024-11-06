إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر

وطن: أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم بالاختناق، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها للبلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت طلبة مدارس الخضر، أثناء خروجهم من مدارسهم بعد انتهاء الدوام الرسمي، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباحا البلدة، وتمركزت في مناطق "البركة"، و"التل" في البلدة القديمة، ومنطقة البالوع، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت في محيط مدرسة بنات الخضر الثانوية، وتجاه المحلات التجارية والمواطنين المارين في منطقة البالوع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة اعتداءاتها المتكررة على طلبة مدارس الخضر، وإيقاع إصابات بالاختناق.