الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين مع ساعات الفجر الأولى بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية من حاجز "دوتان" العسكري، فيما وصلت تعزيزات إلى مخيط المخيم برفقة جرافات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري.

وشهدت شوارع المخيم دماراً واسعاً في البنية التحتية، ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في المخيم وشارع المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شابين كانا على دراجتهما، فيما اشتعلت النار في أحد المنازل في مخيم جنين، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوبه.

وداهمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن قاسم الأسمر وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما اعتقلت مواطنا لم تُعرف هويته بعد.