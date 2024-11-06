الرئيس عباس يهنئ الرئيس ترمب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

رام الله - وطن: هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، دونالد ترمب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له النجاح .

وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترمب من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.

وقال الرئيس: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".