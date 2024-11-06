للمرة الاولى.. حزب الله يستهدف مطار اللد ومدينة "تل ابيب" برشقة صاروخية كبيرة

رام الله - وطن:استهدف حزب الله اليوم الاربعاء برشقة صاروخية مطار اللد في تل ابيب للمرة الاولى، فيما دوت أصوات انفجارات قوية في مدينة تل أبيب ومناطق وسط فلسطين المحتلة، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار بشكلٍ واسع وتفعيل منظومات الدفاع الجوي للاحتلال في منطقة "تل أبيب الكبرى" ومحيطها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم رصد إطلاق 11 صاروخاً على الأقل من لبنان باتجاه وسط فلسطين المحتلة.

وحزب المصادر العبرية فقد سقط صاروخ بشكل مباشر على مطار اللد فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان على الفور، فيما سقط صاروخ آخر على سيارة في "رعنانا" شمال تل أبيب.

وقالت قناة 12 العبرية، إن حركة الطيران وقفت كلياً في مطار اللد عقب سقوط صاروخٍ على المطار.

وبالتزامن مع ذلك دوت انفجارات أخرى في مستوطنة "معالوت ترشيحا" بالجليل المحتل، بينما تبنى حزب الله قصفه لعددٍ من المستعمرات شمال فلسطين المحتلة، في إطار التحذير الذي وجهه لها قبل اسابيع.