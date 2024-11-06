نتنياهو وكاتس يسارعان لتهنئة ترامب.. "أعظم عودة في التاريخ"

رام الله - وطن: سارع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إلى تهنئة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب ما أظهرته نتائج أولية للانتخابات.

ووصف نتنياهو فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية بأنه "أعظم عودة في التاريخ"، وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "عودة ترامب إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا والتزاما قويا بالتحالف العظيم مع إسرائيل".

وقال نتنياهو: "عزيزي ترامب أهنئك بالفوز.. عودتك بداية جديدة.. فوز ترامب نصر عظيم".

من جانبه، علّق كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي جرى تعيينه أمس بعد إقالة الوزير يوآف غالانت، قائلا: "أهنئ ترامب بالفوز، ومعا سنقف بثبات وسنهزم دول محور الشر الإيراني"، بحسب تعبيره.

وكان ترامب قال فور ظهور النتائج الأولي: "فزت فوزا تاريخيا (..)، الشعب منحني ولاية ثانية"، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري استعاد أغلبية مجلس الشيوخ وسيطر على مجلس النوب.