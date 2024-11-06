افتتح معرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي

وطن: افتتح اليوم في شانغهاي معرض الصين الدولي للاستيراد وهو الأول من نوعه على مستوى العالم والذي سيستمر لمدة خمسة أيام حتى ١٠ من شهر نوفمبر الجاري.

واجتذب معرض الصين الدولي السابع للاستيراد 3496 عارضا من ١٢٩ دولة ومنطقة على مساحة اربعمئة وعشرين الف كيلومتر مربع مع مشاركة ما مجموعه ٢٥٢ دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

وتشهد النسخة الحالية توسعاً في قطاع الصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات، مع إضافة قسم جديد للمواد وتطوير منصة تجربة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تخصيص مساحة أكبر لمشاريع الاقتصاد الرقمي والتقنيات الخضراء. من 35 ألف مشارك في النسخة الجديدة من المعرض.

ويستقطب المعرض نحو 300 شركة من قائمة "فورتشن 500" العالمية في أعلى معدل مشاركة منذ انطلاقه.

يتضمن المعرض ست مناطق عرض رئيسية وقسماً خاصاً للابتكار، مع التركيز على قطاعات المواد الجديدة والذكاء الاصطناعي ، اضافة للمنتجات الزراعية والغذائية والسيارات والمعدات التقنية والاستهلاكية والمعدات الطبية والادوية، وتشهد النسخة الحالية توسعاً في قطاع الصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات.

وألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خطابا رئيسيا في حفل افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد

ومن المقرر الكشف عن أكثر من400 منتج جديد، وتقنيات جديدة وخدمات جديدة خلال المعرض، وهو ما يعتقد الخبراء أنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية في السوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.