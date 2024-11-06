ترامب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

وطن: أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية "فزت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وأضاف أمام حشد من أنصاره "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".

وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال "سوف نصحح وضع حدودنا وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وأكد ترامب أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الطونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في خطابة " لقد فزت فوزا تاريخيا والشعب منحني ولاية ثانية وقد استعدنا أغلبية مجلس الشيوخ وسيطرنا على مجلسي الكونغرس".

وأضاف ترامب "سأجعل أمريكا عظيمة مجددا، وسنغلق الحدود أمام المجرمين وسأوفر فرص العمل، وسأصلح اقتصاد البلاد".

وتابع ترامب "انتصاري توافق سياسي تاريخي وسنقوم بخفض الضرائب" مضيفا "هذا النصر غير مسبوق وسنغير أوضاع البلاد، واليوم انتصار للديمقراطية والله أنقذني لينقذ البلاد".