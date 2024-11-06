جيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنين .. المقاومة تتصدى في أكثر من محور

رام الله - وطن: جدد جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، اقتحامه مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين من محاور عدة، برفقة جرافات، ونشر قناصة في مواقع عدة بالمدينة وفي محيط المخيم، وسط سماع أصوات اشتباكات مع مقاومين وانفجارات من حين إلى آخر.

وشرعت جرافات الاحتلال في تجريف شوارع بمواقع عديدة، ضمن عمليات تدمير البنية التحتية.

ومنذ ساعات الصباح أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال في شارع العسكري في المدينة، بينما واصلت الجرافات العسكرية تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز دوتان العسكري، وانتشرت في احياء المراح، والشرقي، والزهراء، ومدخل جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، فيما وصلت تعزيزات برفقة جرافة عسكرية من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين.

وبدأت جرافة الاحتلال بتدمير الشوارع بالقرب من مدرسة الوكالة في مخيم جنين، ومدخل مخيم جنين، وتجريف ممتلكات المواطنين فيه. واعلنت مديرية تربية جنين تعليق الدوام الوجاهي للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لليوم الاربعاء وتحويله الى الدوام الالكتروني.