المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "هدفا حيويا" في "إسرائيل" بطائرة مسيرة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الهجوم على ما وصفته بالهدف الحيوي جنوب الأراضي المحتلة "نصرة لفلسطين ولبنان".

في حين قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيرة دخلت من الشرق في اشارة الى انها قادمة من العراق، مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة الممتدة من البحر الميت إلى إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أن "مجاهديها هاجموا هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة".