نتائج أولية: 230 - 210 .. ترامب يتقدم بفارق على هاريس بعد فرز عدة ولايات

وطن: بدأت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونغرس بالظهور عقب إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.



وأظهرت النتائج الأولية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايات إنديانا وكنتاكي ويست فيرجينا، وفلوريدا وألاباما وساوث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وميسيسيبي وأركنسا وساوث كارولينا وتكساس واوهايو ووايومنغ ولويزيانا وداكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية ومونتانا وويومينغ ويوتا وأيوا وكنساس ونورث كارولينا ليصل إلى 230 صوتا من المجمع الانتخابي.

بينما فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولايات فيرمونت وكونيتيكيت وميريلاند وماساتشوستس ورود آيلاند وإلينوي وميرلاند ونيو جيرزي وكولورادو والعاصمة واشنطن وكاليفورنيا واوريغون وفيرجينيا وهاواي لتصل إلى 210 في المجمع الانتخابي.

وبذلك يكون لترامب 230 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 209 لهاريس، من أصل 270 صوتا يحتاجهما المرشح للوصول إلى البيت الأبيض.

وذكرت مؤسسة إديسون ريسيرش، أن ترامب فاز حتى الآن في 15 ولاية بينما فازت الديمقراطية كامالا هاريس بثمان ولايات إضافة إلى واشنطن العاصمة.

وبينت، أن المنافسة لم تحسم مع استبعاد الإعلان عن الولايات الحاسمة خلال ساعات أو حتى أيام.

ولا زالت النتائج الأولية متوافقة مع التوقعات، حيث ستنحصر المنافسة في الولايات السبع المتأرجحة، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وحول نتائج مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي فقد حصل الجمهوريون على 50 فيما حصل الديمقراطيون على 39 مقعدا.

وقال مسؤولو الانتخابات في ولاية ميشيغان، إحدى الولايات السبع الحاسمة، إن 3.3 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم في يوم الانتخابات وخلال الاقتراع المبكر.

كما قال مسؤولو الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، كبرى الولايات السبع الحاسمة، إن عملية فرز الأصوات في الولاية ستتم بوتيرة أسرع مما جرى في انتخابات عام 2020.