4 شهداء ودمار واسع.. الاحتلال ينسحب من قباطية جنوب جنين

وطن: انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة، من بلدة قباطية جنوب جنين، مخلفة 4 شهداء ودمارا واسعا.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال هدمت المنزل الذي كانت تحاصره منذ ساعات الظهر بشكل كامل، فيما استشهد الشاب عبد الله أبو زيد بعد اصابته برصاص قناص، وجرى نقلة الى مركز طبي في البلدة.

وباستشهاد ابو زيد يترفع عدد الشهداء في قباطية الى أربعة، حيث استشهد الشابين مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة، بعد اطلاق النار عليهما داخل مركبتهما في احد شوارع البلدة، فيما استشهد الشاب نصر كميل بعد اصابته برصاص قناص في الصدر وهو على سطح منزله.

وكانت قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت البلدة من بعد ظهر امس الثلاثاء وحاصرت احد المنازل واطلقت النار بشكل كثيف عليه، وقصفته بقذائف الأنيرجا قبل ان تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اقحمت بلدة قباطية فجر امس في عملية استمرت قرابة 10 ساعات استشهد خلالها مواطنان بعد قصف لمسيرة الاحتلال موقعا في قرية مثلث الشهداء وخلفت دماراً كبيراً في البنية التحتية في قباطية، اضافة لتدمير الشارع الرئيس الذي يربط قرى جنوب جنين بمدينة جنين .

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 775 شهيدا، بينهم 167 طفلا.