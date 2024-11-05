الاحتلال يعتقل 3 مواطنين خلال عدوانه المتواصل على طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، خلال عدوانها المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها: طولكرم ونور شمس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت مسجد الروضة في الحي الغربي للمدينة، واعتقلت المواطنين عبد الرحمن حمدان، وعبد الرحمن جمال سروجي، أثناء تواجدهما داخل المسجد، وهما من سكان مخيم طولكرم. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رأفت صلاح حسن سعيد بعد مداهمة منزله في حارة السلام شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيمي طولكرم ونور شمس، بالتزامن مع تجريفها وتدميرها للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، ومداهمة منازل المواطنين، وسط إطلاق كثيف للرصاص، أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

ودفع الاحتلال بمزيد من آلياته العسكرية من المدخل الغربي للمدينة، وسط تحليق طائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.