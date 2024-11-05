لبنان: الاحتلال يرتكب مجزرة في برجا.. وحصيلة العدوان تتجاوز الـ3013 شهيداً

وطن: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، مساء الثلاثاء، في عدوانه المستمر على لبنان، مستهدفاً مبنى سكني، يؤوي نازحين، في برجا قضاء الشوف.

وأكد مصدر لبناني، ارتقاء 7 شهداء، في حصيلة لا تزال أولية، من جراء هذا العدوان، مشيراً إلى أنّ النيران لا تزال مشتعلة في هذا المبنى الذي استهدفته طائرات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمرة على لبنان إلى 3013 شهيداً و13553 جريحاً، لافتةً إلى أنّ حصيلة الإثنين سجّلت 11 شهيداً و61 جريحاً.

وفي قصف إسرائيلي متواصل على مناطق مختلفة، أفادت الوزارة بأنّ 3 شهداء ارتقوا في غارة شنّها الاحتلال على بلدة حورتعلا في البقاع، شرقي البلاد.

وأكدت وزارة الصحة ارتقاء شهيد وإصابة 20 آخرين، في حصيلة أولية، من جراء غارة شنّها الاحتلال على منطقة الجية، قضاء الشوف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الاحتلال شنّ غارتين على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، وعلى بلدة عنقون في قضاء صيدا.

وأكد مصدر آخر في الجنوب أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف مدينة بنت جبيل والأطراف المحيطة بها، مضيفةً أنّ طيران الاحتلال شنّ غارة على أطراف بلدة مارون الراس.

وفي وقتٍ سابق، أفاد بأنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة يحمر شقيف، وكذلك شُنّت غارات إسرائيلية على بلدتي مارون الراس والخيام.

وأشارت إلى تواصل عملية رفع الأنقاض في وطى الخيام لانتشال جثامين 16 شهيداً ارتقوا في غارة للاحتلال قبل 7 أيام. وقالت مصادر في الجنوب أيضاً، إنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الكفور قضاء النبطية.

وذكرت أنّ الاحتلال نفّذ غارتين على عربصاليم في قضاء النبطية وأطراف الخرايب في قضاء صور، وكذلك شنّ الاحتلال غارات على بلدتي الشهابية وتول.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن غارةً شنّها الاحتلال على طليا، قضاء بعلبك، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وقال مصدر في البقاع الغربي إنّ الاحتلال شنّ غارة على بلدة مشغرة، واستهدف أيضاً بلدتي يحمر وسحمر.

المصدر: الميادين