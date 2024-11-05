إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال العدوان المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس

وطن: أصيب الليلة، مواطن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيم ومخيم نور شمس شرق المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن (63 عاما)، بعيار ناري في الوجه.

وكان شابان أصيبا برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم أحدهما (24 عاما) بعيار ناري بالقدم، والثاني (19 عاما) بعيار ناري في اليد.

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيماتها منذ 10 ساعات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بآليات عسكرية جديدة من المدخل الغربي لمدينة طولكرم، باتجاه المخيمين المحاصرين بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال المنتشرة في شوارعهما وأزقتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها على جميع المداخل المؤدية إلى المخيمين، وفرضت حصارا مشددا عليهما، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات.

وألحقت جرافات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيمين، وشملت تدمير لشبكات المياه المغذية لهما، مما تسبب في انقطاعها.

كما أحرقت قوات الاحتلال محلا تجاريا لعائلة الشهيد حسام الملاح وسط مخيم طولكرم، والذي اغتالته قوة خاصة لجيش الاحتلال قبل اسبوع، وتسبب ذلك في حدوث اختناقات في صفوف المواطنين بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحريق.

واقتحمت جرافات الاحتلال حارات المقاطعة وقاقون والفول والمدارس والسلام في مخيم طولكرم، وجرفت وخربت الشوارع وممتلكات المواطنين.

أما في مخيم نور شمس، فقد دمرت جرافات الاحتلال ممتلكات المواطنين من منازل ومحلات تجارية وتحديدا في حارة المنشية، وأحرقت محلا تجاريا يعود للمواطن إبراهيم الشبراوي في المنطقة المذكورة، ما تسبب في اشتعال النيران داخله واحتراقه بالكامل، في الوقت الذي شرعت بإزالة الشوادر في حارة الشهداء في المخيم وإحراقها.

وذكرت مصادر محلية، أن مركبة الإطفاء التابعة للدفاع المدني في بلدة عنبتا، حضرت إلى المخيم وأطفأت النيران وحالت دون امتدادها إلى باقي المحلات المجاورة.



إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال العشرات من منازل المواطنين في حارة المنشية في مخيم نور شمس، وفتشتها وحولت عددا منها لثكنات عسكرية وأخضعت سكانها للاستجواب والتحقيق الميداني.

كما اعتقلت الشاب صالح الغانم من منزله في حارة المسقوفة في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، واعتدت عليه بالضرب المبرح وقامت بتفجير مركبته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة صباح اليوم بعشرات الآليات وناقلات الجند ترافقها 6 جرافات من النوع الثقيل، بداية من المدخل الشمالي، ثم تلتها تعزيزات إضافية من محاورها الغربية والجنوبية والشرقية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.

وجرفت جرافات عسكرية البنية التحتية في شارع المقاطعة المحاذي للمدخل الشرقي لمخيم طولكرم، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع نابلس المحاذي لمداخل مخيم نور شمس، وسط سماع أصوات انفجارات في هذه المناطق.

وفي وقت سابق، جابت آليات الاحتلال وجرافاته شوارع مدينة طولكرم، واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية في شوارع المدينة الرئيسية.