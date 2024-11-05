نتنياهو يقيل غالانت ويعين يسرائيل كاتس وزيرا للجيش

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف غالانت وتعيين يسرائيل كاتس بديلا عنه، و عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.

وقال نتنياهو ان قراره بإقالة غالانت بعد أزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الجيش لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزيره يوآف غالانت؛ حيث أقاله قبل نحو عام ونصف على خلفية التعديلات القضائية المثيرة للجدل، ولكن اضطر للتراجع عن قرار الإقالة بعد خروج مظاهرات حاشدة في إسرائيل منددة بقرار الإقالة، وشارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين.

وفي أول تعليق له على قرار إقالته، قال غالانت إن أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالته في الحياة.

ومن جهته، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن إقالة غالانت هي إقالة سياسة على حساب أمن الدولة.

وبدورها اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن إقالة غالانت تمثل استمرارا لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة المخطوفين.

وطالب رئيس حزب الديمقراطييين الإسرائيلي يائير غولان من الإسرائيليين النزول إلى الشوارع عقب إقالة وزير الدفاع.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول كبير قوله إن غالانت تم التضحية به على مذبح قانون الإعفاء من التجنيد.

وفي المقابل، هنأ إيتمار بن غفير، نتنياهو على قرار إقالة غالانت، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق النصر الكامل معه.

ونقلت هآرتس عن مصدر في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ستجد "طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل"، وأشار إلى أن ساعر لن يتمتع بالعلاقة الوثيقة ذاتها مع واشنطن التي تمتع بها غالانت.

المصدر : الجزيرة+ الصحافة العبرية